Лаутаро Мартинес определился с игровым номером в "Интере"

Форвард аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинес определился с игровым номером в своей "без пяти минут" новой команде - миланском "Интере".

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, 20-летний нападающий будет выступать в "черно-синей" футболке с десяткой на спине. Этот номер оставался бесхозным в "Интере" после ухода из клуба Стевана Йоветича.

Сегодня Мартинес должен пройти медосмотр в одной из клиник Милана, после чего стороны должны будут подписать долгосрочный контракт.

Напомним, вчера Мартинес прибыл в Италию. | soccernews.ru