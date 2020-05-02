Лаутаро Мартинес определился со своим будущим

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес принял важное решение касательно того, где он продолжит карьеру.

По информации Mundo Deportivo, аргентинец твёрдо намерен грядущим летом перейти в "Барселону".

О своём желании 22-летний футболист уже сообщил руководству "нерадзурри", подчеркнув, что новый контракт с клубом он подписывать не собирается.

Напомним, что в соглашении Лаутаро с "Интером" прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро, однако "Барса" такую сумму за форварда платить не хочет.

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