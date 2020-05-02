Лаутаро Мартинес определился со своим будущим

1 Теги барселонаинтер миланлаутаро мартинестрансферы

Лаутаро Мартинес определился со своим будущим

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес принял важное решение касательно того, где он продолжит карьеру.

По информации Mundo Deportivo, аргентинец твёрдо намерен грядущим летом перейти в "Барселону".

О своём желании 22-летний футболист уже сообщил руководству "нерадзурри", подчеркнув, что новый контракт с клубом он подписывать не собирается.

Напомним, что в соглашении Лаутаро с "Интером" прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро, однако "Барса" такую сумму за форварда платить не хочет.

Не пропустите: "Барселона" не собирается покупать Санчо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лаутаро:"Встречайте нового петуха в ̶д̶у̶ш̶е̶ курятнике"

Ответить

главное

Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне

Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов