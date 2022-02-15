Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
Фото: инстаграм Лаутаро\Автор неизвестен
Аргентинский форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес высказался перед матчем против "Ливерпуля" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это матч 1/8, и поэтому он будет очень важным. Конечно, эта игра также будет одной из самых важных в моей карьере. Юрген Клопп – отличный тренер, он наверняка отлично подготовил свою команду, поэтому нам нужно сыграть хорошо и квалифицироваться в следующий раунд", – сказал аргентинец.
Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|26
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|Сассуоло
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