Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с "Интером"

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Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с "Интером""Интер" обсуждает с представителями нападающего Лаутаро Мартинеса продление контракта с клубом.

Как сообщает Никола Скира в своем Твиттере, контракт будет рассчитан до 2024 года. По новому соглашению игрок сможет получать 5 млн евро в год плюс бонусы. 

В новом договоре оставят клаусула в размере 111 миллионов евро. На этом настаивают агенты аргентинца. Дополнительно к этому, будет пункт, согласно которому, "Ювентус" или "Милан" не смогут выкупить футболиста меньше чем за 150 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 27 поединков во всех турнирах. В его активе 10 голов и 5 результативных передач.

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