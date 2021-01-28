Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с "Интером"

"Интер" обсуждает с представителями нападающего Лаутаро Мартинеса продление контракта с клубом.

Как сообщает Никола Скира в своем Твиттере, контракт будет рассчитан до 2024 года. По новому соглашению игрок сможет получать 5 млн евро в год плюс бонусы.

В новом договоре оставят клаусула в размере 111 миллионов евро. На этом настаивают агенты аргентинца. Дополнительно к этому, будет пункт, согласно которому, "Ювентус" или "Милан" не смогут выкупить футболиста меньше чем за 150 млн евро.