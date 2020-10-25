Лаутаро Мартинес поругался с Конте и двумя одноклубниками во время матча с "Дженоа"

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Лаутаро Мартинес поругался с Конте и двумя одноклубниками во время матча с "Дженоа"

У форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса случился конфликт с защитником Алессандро Бастони в игре с "Дженоа" (2:0).

По сведениям Goal.com, аргентинец сильно разозлился из-за того, что Бастони отдал ему неточную передачу. Лаутаро покинул поле на 72-й минуте и продолжал высказывать свое недовольство на скамейке запасных.

Отмечается, что Мартинес также успел поругаться с Кристианом Эриксеном и тренером Антонио Конте, однако наставник все отрицает.

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