Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

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Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с китайским коронавирусом COVID-19 для больниц родного города Баия-Бланка.

Благодаря пожертвованиям от футболистам больницы получили 3350 литров спиртового геля, 100 тысяч латексных перчаток, и 10 тысяч различных медицинских принадлежностей.

В настоящее время во всем мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 200 тысяч человек. Число умерших превысило 64 тысячи человек.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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