Лаутаро Мартинес принёс "Интеру" победу над "Лионом" в Международном кубке чемпионов

Теги интер миланлионлаутаро мартинес

Лаутаро Мартинес принёс "Интеру" победу над "Лионом" в Международном кубке чемпионов

В рамках Международного кубка чемпионов миланский "Интер" одержал минимальную победу над "Лионом". Единственный гол в матче забил аргентинский новичок "нерадзурри" Лаутаро Мартинес.

"Интер" (Италия) – "Лион" (Франция) - 1:0

Гол: Мартинес, 52 - 1:0.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Rorič, 81), де Врей (Раноккия, 58), Далберт, Гальярдини (Весино, 58), Асамоа (Эммерс, 70), Политано (Дзаппа, 81), Икарди, Карамо (Жоау Мариу, 59), Мартинес (Сальседо Мора, 70).

"Лион": Горжлен, Дюбуа (Тете, 83), Рафаэл (Менди, 83), Соле, Диоп (Тузар, 83), Мартинш Перейра, Ферри (Какре, 83), Ндомбеле (Ауар, 74), Терье (Депай, 73), Диас (Гуири, 61), Маолида (Траоре, 74).

Не пропустите: "Милан" и "Барселона" завершают выступление на Международном кубке чемпионов. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов