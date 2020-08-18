Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Мартинес сделал дубль и отдал голевую передачу в полуфинальном матче с "Шахтером" (5:0). В борьбе за награду аргентинец опередил форварда "Интера" Ромелу Лукаку, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша и вратаря "Севильи" Яссина Боно.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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