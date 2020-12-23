Лаутаро Мартинес прокомментировал лидерство "Интера" в Серии А

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Лаутаро Мартинес прокомментировал лидерство "Интера" в Серии АНападающий "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал итоги матча 14-го тура Серии А против "Вероны" (2:1).

"Сегодня была игра с очень сильным соперником. Провели отличный первый тайм, несмотря на отсутствие голов. Второй же, показал наше рвение и желание побеждать.

Моя цель в "Интере" - победы. Именно за ними я приехал. Сейчас мы трудимся ежедневно для того, чтобы у нас была возможность быть первыми. 

Да, случаются трудные матчи, как сегодня. Нам пришлось напрячься. Но, главное, мы увезли 3 очка", – сказал аргентинец Sky Sport Italia.

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