Лаутаро Мартинес прокомментировал лидерство "Интера" в Серии А
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал итоги матча 14-го тура Серии А против "Вероны" (2:1).
"Сегодня была игра с очень сильным соперником. Провели отличный первый тайм, несмотря на отсутствие голов. Второй же, показал наше рвение и желание побеждать.
Моя цель в "Интере" - победы. Именно за ними я приехал. Сейчас мы трудимся ежедневно для того, чтобы у нас была возможность быть первыми.
Да, случаются трудные матчи, как сегодня. Нам пришлось напрячься. Но, главное, мы увезли 3 очка", – сказал аргентинец Sky Sport Italia.
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17