Лаутаро Мартинес прокомментировал лидерство "Интера" в Серии А

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал итоги матча 14-го тура Серии А против "Вероны" (2:1).

"Сегодня была игра с очень сильным соперником. Провели отличный первый тайм, несмотря на отсутствие голов. Второй же, показал наше рвение и желание побеждать.

Моя цель в "Интере" - победы. Именно за ними я приехал. Сейчас мы трудимся ежедневно для того, чтобы у нас была возможность быть первыми.