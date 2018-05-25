Лаутаро Мартинес прокомментировал скорый переход в "Интер"

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес прокомментировал скорый переход в миланский "Интер".

"Я готов. С нетерпением жду момента, когда смогу начать. Это лучший день в моей жизни. Я доволен своим выбором. Отдам все силы, чтобы оправдать большие ожидания" - приводит слова 20-летнего аргентинца Football Italia.

Напомним, что "Интер" купит Мартинеса за 23 миллиона евро.

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