Лаутаро Мартинес прокомментировал скорый переход в "Интер"

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Лаутаро Мартинес прокомментировал скорый переход в "Интер"

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес прокомментировал скорый переход в миланский "Интер".

"Я готов. С нетерпением жду момента, когда смогу начать. Это лучший день в моей жизни. Я доволен своим выбором. Отдам все силы, чтобы оправдать большие ожидания" - приводит слова 20-летнего аргентинца Football Italia.

Напомним, что "Интер" купит Мартинеса за 23 миллиона евро.

Не пропустите: Лаутаро Мартинес определился с игровым номером в "Интере". | http://soccernews.ru

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