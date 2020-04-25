Лаутаро Мартинес: путь от хилого, но техничного, юнца до одного из самых перспективных нападающих мира

Лаутаро родился в аргентинском Байя-Бланка. Несмотря на то, что город с почти 300-тысячным населением является одним из экономических центров страны, и люди там далеки от понятия бедности, семья Мартинеса не была богатой. Его отец – Марио "Пелуза" Мартинес ‒ не сумел построить громкую футбольную карьеру, выступая за ряд малоизвестных клубов из низших дивизионов. Однако Марио твердо решил, что его сын должен достичь значительно большего и основательно взялся за воспитание будущего бомбардира. Интересно, что в семье есть еще двое сыновей (старший Алан и младший Яно, подающий большие надежды в баскетболе), но ставка была сделана именно на среднего. А, возможно, глава семейства просто видел в Лаутаро выдающиеся задатки и талант. В конце концов, опыт игры в уличном футболе и неутомимый труд отца, который даже пожертвовал своей собственной карьерой, сказались. Мальчик с легкостью сдал тесты для поступления в академию местного "Атлетико Линьерс". В течение нескольких лет Лаутаро приходилось изо дня в день добираться в тренировочный лагерь. Прямого сообщения не было, поэтому приходилось посреди дороги пересаживаться с поезда на автобус. Не забывал о своей миссии и Мартинес-старший, занимаясь с сыном дополнительно. Это дало свои плоды – прогресс футболиста был заметен невооруженным глазом, его уровень уже превышал возможности "Линьерс". Пришло время попробовать себя в сильных академиях, но именно здесь будущую звезду сборной Аргентины постигла первая громкая неудача.



Когда Лаутаро было 15 лет, он попытался пройти просмотр в одном из местных грандов – "Бока Хуниорс". Тренеры "генуэзцев" не разглядели талант и отправили мальчика домой, объяснив свое решение неудовлетворительными физическими данными. "Они сказали мне, что у меня нет силы и скорости, и я смогу вернуться, если поработаю над этим. Я наполовину смирился и разозлился", – вспоминал позже Лаутаро. Для многих при подобных обстоятельствах возвращения в "Линьерс" стало бы разочарованием и прощанием с амбициями. Но Мартинес будто и не заметил этой неудачи, продолжал неутомимо работать на тренировках, а еще забивать, и забивать много (13 голов в чемпионате команд U-17). Всего через год после поездки в "Бока Хуниорс" Лаутаро заметил наставник молодежной команды "Расинга" из Авельянеды Фабио Радаэлли. "Он сочетает в себе умение Хуана Эснайдера и Диего Милито. Я помню, когда впервые увидел его, спросил себя: "Этот парень от природы правша или левша?". Он одинаково успешно контролировал мяч обеими ногами. Наблюдая за ним в течение 10 минут, я понял, что передо мной особый игрок", – хвалил Радаэлли на тот момент 16-летнего нападающего.

Аргентинский Level-up!

Переезд в Авельянеде дался Лаутаро трудно. Хотя этот город также располагалось в провинции Буэнос-Айрес, тоска по дому привела к проблемам со здоровьем. "В то время он страдал эпилепсией, разлука вызвала у него судороги. К счастью, его вылечили, сейчас все в порядке, но тогда казалось, что все очень серьезно", – вспоминал Марио Мартинес. Футболист вновь продемонстрировал неслыханный, как для своих лет, профессионализм. Непрерывная работа и жесткая дисциплина позволили ему преодолеть эти первоначальные трудности, и "Бык с Байя-Бланки" (именно в "Расинге" он получил свое прозвище – "El Toro") начал оправдывать авансы. В "Расинге" Лаутаро сразу зачислили в команду U-17. В первом же своем сезоне форвард забил 26 голов в 26 матчах. В прессе стали появляться сравнение с Агуэро и Игуаином, а между тем Мартинесу предстояло впервые обратить на себя внимание европейских клубов, поехав в составе сборной Аргентины U-20 на международный турнир в Алькудии-2016. На испанских полях юные "альбиселесте" добрались до финала, где проиграли хозяевам. Однако Лаутаро стал лучшим игроком турнира и разделил звание лучшего бомбардира с испанцем Гутьерресом.

Именно в Алькудии Лаутаро заметили испанские гранды! Наиболее конкретным был мадридский "Реал". "Сливочные" даже согласовали переход с "Расингом" и подготовили для игрока место в Кастильи, но юноша решил, что еще не достиг своего максимум на родине и отказался от переезда в Мадрид. Также на форварда заглядывались "Атлетико" и лондонский "Арсенал", а "Валенсия" в рамках трансфера Родриго де Пауля даже получила приоритетное право выкупить его контракт. Понять, почему Лаутаро решил повременить с переездом в Европу, довольно просто. Ведь всего за несколько месяцев до турнира в Алькудии форвард дебютировал за взрослую команду "Расинга". 53 гола в 64 матчах за дубль и молодежные команды убедили дать молодому нападающему шанс. 1 ноября 2015 Диего Кокка (тогдашний наставник "Расинга") выпустил Мартинеса на последние 10 минут матча против "Крусеро". Символично, что место на поле ему уступил легендарный Диего Милито, который в том поединке оформил дубль. Конечно, запомниться чем-то выдающимся Лаутаро не удалось, но главное – начало. По-настоящему стать крепким игроком основы Лаутаро удалось в сезоне 2016/17. В той кампании 19-летний форвард 28 раз появлялся на поле, лишь дважды за всю кампанию сыграл полный матч, но и немного больше 1300 минут игрового времени оказалось достаточно, чтобы записать на свой актив 9 голов и одну результативную передачу. В следующем сезоне количество минут на поле выросла почти вдвое, что также увеличило количество голов – 18 (5 из них – в Кубке Либертадорес). Мартинесу только 20, а он уже не просто перспективный нападающий, а настоящий лидер "Расинга". Стиль футболиста очень нравился главному тренеру мадридского Атлетико "Диего Симеоне". "Эль Чоло" очень хотел видеть Лаутаро в своей команде и попытался забрать игрока еще в середине сезона. Мартинес даже прошел медосмотр для "матрасников", но что-то пошло не так в переговорах. Форвард не сильно расстроился, попутно подписав новый контракт с "Расингом", чем помог родному клубу заработать больше на своем трансфере – 4 июля 2018 миланский Интер объявил о переходе аргентинца за 25 млн евро.

Европа пошла как по маслу!

В Милане особого ажиотажа из-за приезда очередного латиноамериканского бомбардира не было. В памяти тифози "нерадзурри" еще были живы воспоминания о подписании Габриэля Барбозы. Бразилец тоже разрывал соперников на родине, а в Италии с треском провалился. Не добавляло оптимизма Лаутаро и наличие в команде Икарди – неизменного лидера, капитана и лучшего бомбардира "Интера" последних лет. И будем откровенны, руководство "сине-черных" не ожидало от новичка результата здесь и сейчас. Его брали на перспективу и для глубины состава. Чтобы было кем качественно заменить основного нападающего, когда тому потребуется отдых, а также на случай травм и дисквалификаций. Лучано Спаллетти, который тогда возглавлял "Интер", сразу понял, что легко может использовать обоих аргентинцев на поле одновременно. Икарди – это ночной кошмар в штрафной, а Лаутаро – динамичный, подвижный форвард, который активно работает на оборону, постоянными перемещениями освобождает зоны для партнеров и выполняет много черновой работы. Действительно, в первом же матче сезона оба нападавших вышли в старте, но сенсационное поражение от "Сассуоло" испортило дебют. Эксперимент пришлось отложить, в следующий раз они снова вместе начали игру с первых минут только через пять месяцев – опять минимальное поражение, на этот раз от "Торино". Ну а потом Икарди сделал своему молодому земляку щедрый подарок.



Мауро и его жена-агент в начале 2019 затеяли войну с руководством "Интера", пытаясь выбить желаемые условия нового контракта. Угрозы не сработали – Икарди не просто лишили места в старте, а вообще запретили даже тренироваться с командой. Фактически на остаток сезона у Спаллетти остался лишь один центральный нападающий – Лаутаро Мартинес. С ним в составе до конца чемпионата "Интер" проиграл всего два матча, хотя результативностью Мартинес не впечатлил, забив всего 9 голов в 35 матчах. Летом 2019 "Интер" отдал Икарди в ПСЖ, подписав Лукаку. Эта рокировка, в результате, стала выигрышной для героя нашего рассказа. Под руководством Антонио Конте игра Лаутаро засияла новыми красками. Хотя пресса в основном восхваляет бельгийца, пережившего на "Сан-Сиро" реинкарнацию, но вклад Лаутаро тоже весомый: на двоих эта парочка забила 39 голов из 79 мячей команды. Да, Лукаку действительно сделал больший вклад (23 мяча), но и не забывает о своем партнере: "Он потрясающий, хищник. Мартинес прекрасно справляется, продолжает совершенствоваться. Люблю его!". До того, как нынешний сезон был остановлен из-за пандемии, Лаутаро успел заставить говорить о себе всю Европу. Из своих 16 голов, 5 он забил в Лиге чЧмпионов, став всего четвертым игроком "Интера" за всю историю, которые отмечались в четырех матчах главного еврокубка подряд. Интересно, что свой дебютный мяч в этом турнире аргентинец забил на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны". По иронии судьбы, теперь именно каталонцы больше всего заинтересованы в его трансфере.

На горизонте – мега-топы и большое будущее

Смотря на игру Лаутаро, становится понятно, почему за ним уже выстроилась очередь из топ-клубов. Он никогда не был классическим центрфорвардом, однако с уровнем реализации полный порядок. Ему всего 22, но кажется, будто перед вами опытный исполнитель. В этом уверен даже Годин, который прошлым летом перебрался в "Интер" из "Атлетико": "В нем есть что-то от Луиса Суареса и Серхио Агуэро. Лаутаро учится использовать свое тело, чтобы играть спиной к воротам. Он сильный и уже уверен в себе, но эта вера растет с каждой игрой. Он демонстрирует навыки и делает то, что делают игроки, которые имеют на 10-15 лет больше опыта ". Это поняли и в сборной Аргентины, где уже сделали ставку на "El Toro", оставив вне состава скандалиста Икарди и неудачника на уровне сборных Игуаина. 9 голов в 17 матчах за национальную команду – достойное оправдание доверия тренеров. Всего в своей карьере Мартинес достиг благодаря неустанной работе и, похоже, не планирует останавливаться. С каждым сезоном аргентинец становится все лучше использовать свои сильные стороны и развивает слабые. Для тренера работать с таким игроком – наслаждение. Аргентинец четко понимает и выполняет тактические задачи, умеет грамотно выбрать позицию, чувствует, где можно взять игру на себя (техника позволяет), а где лучше сыграть на партнера, может уйти от оппонентов на скорости, а может схитрить. Даже несмотря на свои 174 сантиметра роста прекрасно играет головой. Словом, перед вами современный нападающий, который со временем будет становиться только лучшим. Те 111 млн евро отступных, прописанных в контракте, не казались бы заоблачными за такого игрока, если бы, конечно, не кризис, вызванный пандемией.



И даже в этих условиях претендентов на Лаутаро хватает. Как уже отмечалось, на шаг впереди всех остальных – "Барселона". Каталонцы понимают, что не смогут найти на этот трансфер деньги, поэтому рассматривают варианты с обменом. Говорят, будто "сине-гранатовые" готовы пожертвовать Гризманном, который прошлым летом перебрался на "Камп Ноу" за 120 млн в евровалюте. "Интер" будто не против подобного сценария, но хочет бразильца Артура. В конце концов, стороны пока далеки от консенсуса, а на горизонте снова появилась тень "Реала". К тому же недавно агент Мартинеса намекнул, что его клиент никогда не говорил, что против переезда в Мадрид, а мечту играть вместе с Месси нападающий уже совершил в сборной Аргентины. Зато отец футболиста хочет, чтобы сын получил шанс поработать с Пепом Гвардиолой, но подчеркивает, что это исключительно его желания. Хотя "Манчестер Сити" тоже внимательно следит за форвардом Интера! Успехи Лаутаро – подтверждение истины, что благодаря работе над собой можно не просто достичь поставленных целей, но даже превзойти ожидания. Природная скромность, присущая Мартинесу, вряд ли позволит ему бороться за лидирующие позиции в медиапространстве с так называемыми "селебритис", но он все скажет на футбольном поле. Если аргентинец не снизит обороты, то станет одним из лучших нападающих мира. И совершенно неважно, в каком клубе это произойдет!