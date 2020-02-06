Лаутаро Мартинес сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"

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Лаутаро Мартинес сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес не собирается переходить в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям ESPN, аргентинец отказал "красным дьяволом" и хочет перебраться в "Барселону". Клаусула футболиста составляет 111 миллионов евро.

Действующий контракт Мартинеса с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету игрока 16 голов и 5 ассистов в 27 играх.

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