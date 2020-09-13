Лаутаро Мартинес сообщил "Интеру" о желании перейти в "Барселону"

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Лаутаро Мартинес сообщил "Интеру" о желании перейти в "Барселону"

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес сообщил руководству о желании продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, футболист заявил, что хочет играть в одной команде с нападающим Лионелем Месси.

"Интер" готов отпустить игрока за 111 миллионов евро, однако каталонцы не смогут заплатить за форварда такую сумму.  Итальянцы могут согласиться включить в сделку одного из игроков "Барсы" плюс 80-90 млн евро.

23-летний Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года, провел за клуб 84 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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