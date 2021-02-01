Лаутаро Мартинес впервые стал отцом (фото)
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес стал отцом. Возлюбленная футболиста Агустина Гандольфо родила дочь Нину.
"Добро пожаловать, Нина Мартинес! Спасибо Агустине за то, что подарила мне эту безмерную радость. Я люблю тебя!" - написал Лаутаро на своей странице в Instagram.
23-летний Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с "Интером". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17