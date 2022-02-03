Лаутаро Мартинес высказался о Месси и победе на Кубке Америки

Фото: инстаграм Мартинеса\Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и миланского "Интера" Лаутаро Мартинес вспомнил о победе с национальной командой на Кубке Америки и поделился мнением о Лионеле Месси.

"Это были невероятные эмоции, сборная Аргентины не выигрывала трофей 28 лет. Месси мечтал об этом. Мы тоже мечтали, так как хотели порадовать аргентинский народ в этот сложный период. Спустя столько лет мы подняли трофей на "Маракане". Кажется, так и должно было случиться. Хорошие воспоминания.

Из сборной ушли многие форварды, и им так и не удалось победить. Очень счастлив, что я внес вклад в победу, которая была так важна для нас и для аргентинцев. Важно, что мы победили, показав отличный футбол, командный дух, а Месси был нашим лидером.

Месси – лучший в мире, он семь раз выигрывал "Золотой мяч". И это говорит обо всем. Думаю, победа на Кубке Америки сыграла очень важную роль при голосовании за «Золотой мяч». Я поздравляю его. Семь наград – это очень много", – сказал Лаутаро.

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 20 матчей в Серии А, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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