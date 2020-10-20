Лаутаро Мартинес ярко высказался о Месси
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что ему импонирует игра форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Я знаком с Месси больше, как с партнером по сборной Аргентины, чем с соперником на футбольном поле. Я говорил это и раньше, но повторюсь сейчас, и также буду говорить и потом: Месси является лучшим футболистом в мире.
Мы гордимся Лионелем, так как он аргентинец. Мы все стараемся учиться у него. Месси находится на другом уровне и на шаг впереди всех", - приводит слова Мартинеса Clarin.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14