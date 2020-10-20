Лаутаро Мартинес ярко высказался о Месси

Теги интер миланбарселоналионель мессилаутаро мартинес

Лаутаро Мартинес ярко высказался о Месси

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что ему импонирует игра форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я знаком с Месси больше, как с партнером по сборной Аргентины, чем с соперником на футбольном поле. Я говорил это и раньше, но повторюсь сейчас, и также буду говорить и потом: Месси является лучшим футболистом в мире.

Мы гордимся Лионелем, так как он аргентинец. Мы все стараемся учиться у него. Месси находится на другом уровне и на шаг впереди всех", - приводит слова Мартинеса Clarin.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве

Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов