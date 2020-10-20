Лаутаро Мартинес ярко высказался о Месси

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что ему импонирует игра форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я знаком с Месси больше, как с партнером по сборной Аргентины, чем с соперником на футбольном поле. Я говорил это и раньше, но повторюсь сейчас, и также буду говорить и потом: Месси является лучшим футболистом в мире.

Мы гордимся Лионелем, так как он аргентинец. Мы все стараемся учиться у него. Месси находится на другом уровне и на шаг впереди всех", - приводит слова Мартинеса Clarin.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории. | http://soccernews.ru