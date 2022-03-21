Фото: инстаграм Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В связи с этим форвард не поможет сборной Аргентины в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года с командами Венесуэлы (26 марта) и Эквадором (30 марта). Стоит отметить, что аргентинцы уже гарантировали себе попадание на мундиаль.

В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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