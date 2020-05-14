Лаутаро отклонил предложения двух клубов ради "Барселоны"

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Лаутаро отклонил предложения двух клубов ради "Барселоны"

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес хочет перейти только в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, у 22-летнего аргентинца также были предложения от "Манчестер Сити" и ПСЖ, но он их отклонил.

Напомним, что "сине-гранатовые" готовы платить форварду, по разным данным, от 10 до 13 миллионов евро в год.

Сумма отступных в контракте Лаутаро составляет 111 миллионов, однако "Барса" хочет сбить цену на него за счёт включения в сделку своих игроков.

Не пропустите: "Барселона" хочет договориться о трансфере Лаутаро Мартинеса до конца месяца. | http://soccernews.ru
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