Лавесси близок к возвращению в Европу

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Лавесси близок к возвращению в ЕвропуВингер китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекьель Лавесси близок к возвращению в Европу, информирует Milliyet.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец может продолжить карьеру в турецком "Трабзонспоре", который уже достиг устной договоренности о переходе с самим игроком. Ожидается, что китайский клуб вполне может пойти на продажу своего легионера, чтобы освободить место в составе для своего вероятного новичка Хавьера Маскерано из каталонской "Барселоны".

Напомним, Лавесси побил личный рекорд результативности. | soccernews.ru

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