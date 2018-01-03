Вингер китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекьель Лавесси близок к возвращению в Европу, информирует Milliyet.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец может продолжить карьеру в турецком "Трабзонспоре", который уже достиг устной договоренности о переходе с самим игроком. Ожидается, что китайский клуб вполне может пойти на продажу своего легионера, чтобы освободить место в составе для своего вероятного новичка Хавьера Маскерано из каталонской "Барселоны".

Напомним, Лавесси побил личный рекорд результативности. | soccernews.ru