Лавесси объявил о завершении карьеры

Известный аргентинский нападающий Эсекьель Лавесси сообщил, что он принял решение о завершении профессиональной карьеры.

"Это была удивительная история. Годы карьеры, которые были наполнены обучением, невероятными моментами, а также многочисленными воспоминаниями, останутся в моем сердце навсегда.

Я благодарен все, кто был рядом со мной во время этого путешествия. Я с радостью прощаюсь с самой прекрасной частью моей жизни. Я был невероятно счастлив!" — написал Лавесси в своем Twitter.

34-летний Лавесси за свою карьеру выступал за "Эстудиантес", "Дженоа", "Сан-Лоренсо", "Наполи", ПСЖ и "Хэбэй Чайна Форчун". За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил девять голов. Трехкратный чемпион Франции, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, двукратный обладатель Кубка французской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, олимпийский чемпион.

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