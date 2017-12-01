Лавесси побил личный рекорд результативности

Форвард "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси забил 20 голов и сделал 15 результативных передач в 27-ми матчах прошлого сезона.

В гонке бомбардиров 32-летний аргентинец разделил второе место, при этом установив новый личный рекорд.

Прежним достижением Лавесси за сезон были девять забитых голов в составе ПСЖ и "Наполи".

Читайте: Лавесси является самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 49 миллионов евро в год | http://soccernews.ru