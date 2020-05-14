Лавесси стал жертвой секс-шантажа

Злоумышленники шантажируют известного в прошлом аргентинского нападающего Эсекьеля Лавесси, сообщает La Nacion.

По информации источника, преступники добыли фото и видео сексуального характера с участием игрока, и требуют деньги, чтобы материалы не стали достоянием общественности.

Стоит отметить, что шантажисты пишут не только Лавесси, но и его девушке Наталье Борхес. Полиция ведёт расследование по статьям "вымогательство" и "распространение личных фотографий".

35-летний форвард завершил карьеру в ноябре 2019 года. Он известен по выступлениям за "Наполи" и ПСЖ.

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