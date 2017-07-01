Лаймер перешёл в "РБ Лейпциг"

Хавбек "Ред Булл Зальцбург" Конрад Лаймер стал игроком "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. 20-летний австриец заключил с "быками" контракт до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Лаймер сыграл за "Ред Булл Зальцбург" 43 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.

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