Лаймер перешёл в "РБ Лейпциг"

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Лаймер перешёл в "РБ Лейпциг"

Хавбек "Ред Булл Зальцбург" Конрад Лаймер стал игроком "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. 20-летний австриец заключил с "быками" контракт до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Лаймер сыграл за "Ред Булл Зальцбург" 43 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.

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Команда М О
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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
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12 Байер Леверкузен 34 41
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