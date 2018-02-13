Лайнс: "Энрике не возглавит "Челси" до лета"



Бывший скаут "Барселоны" Луис Лайнс заявил, что бывший тренер каталонского клуба Луис Энрике не намерен возобновлять карьеру в ближайшее время.

"Я не знаю, контактировал ли Энрике с "Челси" или еще с кем-то. Но по моим данным, он не собирается приступать к работу до завершения этого сезона", – приводит слова Лайнса Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что интерес к Энрике проявляют "Челси" и "Арсенал".

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