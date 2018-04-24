Лайнсмен несколько раз терял флажок в матче "Ливерпуль" - "Рома"

У бокового судьи Штефана Луппа матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" возникли проблемы с флажком.

Через несколько минут после начала встречи у него сломался флажок. Орудие арбитра заменили, но вскоре флажок вновь отвалился.

Фото: Арбитра подвел флажок.

В итоге Лупп в течение некоторого времени был вынужден размахивать пластиковым древком, на которое надевается флажок.

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