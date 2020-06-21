Лайвин Курзава может остаться в ПСЖ
"Пари Сен-Жермен" предложил новый контракт левому защитнику Лайвину Курзава, сообщает France Football.
По сведениям издания, французский клуб намерен продлить с футболистом контракт до лета 2024 года. Курзава согласен остаться в ПСЖ, но хочет получать зарплату вдвое выше нынешней.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Челси" и "Атлетико".
В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|М
|О
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|28
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|Лилль
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|Реймс
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|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
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|28
|40
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13