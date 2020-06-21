Лайвин Курзава может остаться в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" предложил новый контракт левому защитнику Лайвину Курзава, сообщает France Football.

По сведениям издания, французский клуб намерен продлить с футболистом контракт до лета 2024 года. Курзава согласен остаться в ПСЖ, но хочет получать зарплату вдвое выше нынешней.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Челси" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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