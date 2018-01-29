Лайюн перешёл в "Севилью"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Порту" Мигеля Лайюна.

Андалусийский клуб арендовал 29-летнего мексиканца до лета 2018 года с правом последующего выкупа. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что "Севилья" в борьбе за Лайюна опередила своих соседей из "Бетиса".

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