Лайюн покинет "Севилью"

Защитник Мигель Лайюн в ближайшее время покинет "Севилью", сообщает Marca.

По сведениям издания, андалусийский клуб решил не выкупать 30-летнего мексиканца у "Порту", которому принадлежат права на футболиста.

Лайюн выступал за "Севилью" на правах аренды с января, сыграл 18 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Севилья" объявила о трансфере Месы. | http://soccernews.ru