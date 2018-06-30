Лайюн покинет "Севилью"

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Лайюн покинет "Севилью"

Защитник Мигель Лайюн в ближайшее время покинет "Севилью", сообщает Marca.

По сведениям издания, андалусийский клуб решил не выкупать 30-летнего мексиканца у "Порту", которому принадлежат права на футболиста.

Лайюн выступал за "Севилью" на правах аренды с января, сыграл 18 матчей и забил 2 гола. 

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