Лазарет "Реала": появилась информация о состоянии Бэйла, Иско и Марсело

Игроки "Реала" - защитник Даниэль Карвахаль, полузащитники Гарет Бэйл и Иско, а также нападающий Карим Бензема восстановились после травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, в четверг эти футболисты тренировались в общей группе с полной отдачей. Также к команде присоединились Марко Асенсио и Хесус Вальехо, которые в среду занимались в тренажерном зале.

Ожидается, что все эти игроки смогут принять участие в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Леванте", который состоится 20 октября.

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