"Бавария" сыграет с ПСЖ, "Реал" - с Ливерпулем" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
Фото сайт УЕФА
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)
"Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция)
"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания)
Первые четвертьфинальные матчи ЛЧ запланированы на 6 и 7 апреля, ответные - на 13 и 14 апреля.
Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4