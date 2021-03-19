"Бавария" сыграет с ПСЖ, "Реал" - с Ливерпулем" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото сайт УЕФА

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)

"Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция)

"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания)

Первые четвертьфинальные матчи ЛЧ запланированы на 6 и 7 апреля, ответные - на 13 и 14 апреля.

Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

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