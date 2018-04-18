"Ле Арбье" – "Шамбли" - 2:0 (обзор)

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"Ле Арбье" – "Шамбли" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Кубка Франции между "Ле Арбье" и "Шамбли" (2:0).

Видео: "Ле Арбье" – "Шамбли".

Не пропустите: Клуб третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции. | http://soccernews.ru

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