Ле Гуэн назвал ошибку "Реала" в прошлое межсезонье

Известный французский тренер Поль Ле Гуэн назвал ошибку "Реала", совершённую королевским клубом в прошлое межсезонье.

"Реал" допустил огромную ошибку, когда не смог убедить Мбаппе присоединиться к ним. Килиан бы идеально подошёл для обновления состава команды, которая только что дважды выиграла Лигу Чемпионов" - цитирует Ле Гуэна Le 10 Sport.

Напомним, что в итоге Мбаппе перешёл на правах аренды в ПСЖ с опцией выкупа за 180 миллионов евро.

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