Ле Таллек хочет дебютировать за сборную России на Евро-2020
Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек заявил, что всё ещё надеется сыграть за сборную России на Евро-2020.
Сейчас у француза даже нет паспорта РФ, но в конце сезона документ должен быть готов.
"Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня (главный тренер сборной России Станислав) Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.
Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребёнок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства - российское и французское", - сказал 29-летний футболист.
Ле Таллек поиграл в России с 2014 по 2015 год, защищая цвета саранской "Мордовии".
Соперниками национальной сборной на групповом этапе Евро-2020 будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.
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