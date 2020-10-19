Ле Таллек объяснил, зачем ему нужен российский паспорт

Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек раскрыл реальные причины получения российского гражданства.

"Главная причина - семья. Например, чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, её нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать. Так как я прилетаю в Москву при любой возможности (во время паузы на матчи сборных, в выходные и праздники), проблемы с визой отнимают много времени и сил. Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорт. И никаких проблем! Я тоже так хотел. Не говоря уже о том, что после завершения карьеры я собираюсь жить в Москве. Поэтому паспорт был необходим", - сказал 30-летний футболист.

Напомним, что Ле Таллек выступал в России за "Мордовию" в период с 2014 по 2015 год. За сборную Франции он не заигран, поэтому имеет право защищать цвета другой национальной команды.

Хавбек в мае 2019 года женился на "Мисс Мордовия-2008" Кристине Шиндясовой.

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