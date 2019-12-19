Ле Таллек получает российский паспорт и ждёт вызов в сборную на Евро-2020

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Ле Таллек получает российский паспорт и ждёт вызов в сборную на Евро-2020

Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек заявил о намерении выступать за сборную России.

"Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский. Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. 

Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодёжную и юношескую сборные Франции. Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнёт следить за моими выступлениями. Сделаю всё, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что всё получится", - сказал 29-летний француз.

В текущем сезоне Ле Таллек сыграл за "Монпелье" 20 матчей и забил 2 гола.

С 2014 по 2015 год хавбек выступал за саранскую "Мордовию". Также он играл в Украине за "Говерлу" и в Сербии за "Црвену Звезду".

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