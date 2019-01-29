Леандро Паредес прокомментировал свой переход в ПСЖ

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Леандро Паредес прокомментировал свой переход в ПСЖ

Новичок ПСЖ Леандро Паредес прокомментировал свой переход в парижский клуб.

"Горжусь тем, что стал игроком ПСЖ. После моего опыта в Италии и России, я получил замечательную возможность открыть для себя новый футбол и надеть форму одного из самых престижных клубов мира. Все понимают, на каком высочайшем уровне находятся игроки и тренеры ПСЖ. Я разделяю амбиции команды и отдам все силы, чтобы оправдать возложенные на меня ожидания. С нетерпением жду момента, когда смогу окунуться в атмосферу "Парк де Пренс", где футбол любят так же страстно, как в Аргентине" - цитирует 24-летнего аргентинца официальный сайт французского гранда.

Напомним, что ПСЖ купил Паредеса у "Зенита" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов. Футболист заключил с парижанами контракт до лета 2023 года. В новой команде он будет выступать под номером "8".

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