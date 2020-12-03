Леандро Паредес: "Ждем Месси в ПСЖ с распростертыми объятиями"

Полузащитник "парижан" Леандро Паредес назвал отличной идею своего партнера по команде Неймара, который признался, что хотел бы снова поиграть в одной команде с лидером "Барселоны" Лионелем Месси.



Заявление Нея мы восприняли как намек на возможный трансфер Месси в ПСЖ, ведь контракт Лео с "Б арселоной " истекает уже следующим летом.

"Месси в ПСЖ? Я надеюсь на это. Мы все хотели бы видеть его с нами, но решение принимает он сам. У нас отличный состав, невероятные футболисты и просто хорошие люди. Как я уже говорил, надеюсь, Лионель выберет лучшее для себя продолжение карьеры, а мы будем ждать его в Париже с распростертыми объятиями", - сказал Паредес ESPN.

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