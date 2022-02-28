Леау определился со своим будущим в "Милане"

Фото инстаграм Рафаэла Леау

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау не намерен покидать команду, несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ.

"Я хочу остаться здесь и войти в историю", - сказал 22-летний португалец в ответ на вопрос о своём будущем.

По информации журналиста Николо Скиры, форвард близок к продлению контракта с "россонери" до 2026 года. Его зарплата вырастет до 4,5 миллиона евро без учёта бонусов.

В текущем сезоне Леау сыграл за "Милан" 29 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

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