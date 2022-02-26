Леау повторил достижение Роналду и Руя Кошты

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Леау повторил достижение Роналду и Руя Кошты

Фото инстаграм Рафаэла Леау

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау достиг отметки в 20 забитых мячей в рамках Серии А.

Форвард "россонери" стал только третьим португальцем в истории турнира, которому это удалось.

Леау повторил достижение Криштиану Роналду (81) и Руя Кошты (42).

Не пропустите: "Милан" потерял очки в матче с "Удинезе". | http://soccernews.ru
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