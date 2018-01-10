Лебеденко: "Есть предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ"

Известный российский нападающий Игорь Лебеденко заявил, что он может продолжить карьеру в РФПЛ.

"Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Теперь необходимо принять решение. «Арарат» базировался в Москве, я всегда был рядом с домом. К сожалению, теперь московские команды меня не зовут, а над остальными надо подумать. От каких команд есть предложения? От разных. И из премьер-лиги, и из первого дивизиона. Но пока не хочу называть команды. Думаю, в течение недели-двух смогу определиться", – приводят слова Лебеденко российские СМИ.

Последним клубом 34-летнего Лебеденко был московский "Арарат", за который он провел 17 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Хавбек "Спартака" Самсонов перешел в "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru