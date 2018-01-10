Лебеденко: "Есть предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ"

Теги игорь лебеденко

Лебеденко: "Есть предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ"

Известный российский нападающий Игорь Лебеденко заявил, что он может продолжить карьеру в РФПЛ. 

"Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Теперь необходимо принять решение. «Арарат» базировался в Москве, я всегда был рядом с домом. К сожалению, теперь московские команды меня не зовут, а над остальными надо подумать. От каких команд есть предложения? От разных. И из премьер-лиги, и из первого дивизиона. Но пока не хочу называть команды. Думаю, в течение недели-двух смогу определиться", – приводят слова Лебеденко российские СМИ.

Последним клубом 34-летнего Лебеденко был московский "Арарат", за который он провел 17 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Хавбек "Спартака" Самсонов перешел в "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов