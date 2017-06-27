Лебедев: "Готов встретиться с Мутко и Жирковым"

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Лебедев: "Готов встретиться с Мутко и Жирковым"
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что готов встретиться с президентом РФС Виталием Мутко и защитником сборной России Юрием Жирковым, которому он предложил "дать в морду".

"Виталий Мутко еще не связывался со мной, но я побеседую с ним с удовольствием. Он президент РФС, а я член исполкома, имеет право. Мы обсудим результаты. Если действительно среди профессионального сообщества ситуация накалена и требуется какое-то её решение, то я готов обсудить пути выхода из неё. Было бы неплохо, если бы на эту беседу Виталий Мутко пригласил к себе в кабинет еще и Юрия Жиркова. Может, мы бы сразу нашли все выходы из ситуации и сняли напряжение. Естественно, хочется решить эту ситуацию мирным путем. Зачем ругаться и накалять обстановку? Это никому не выгодно и никому не интересно. По этому поводу выразились, высказались, сказали всё, что думают, и на этом нужно закончить. Комментариев было много, но комментарии были только из профессионального сообщества. Естественно, спортсмены встали на защиту.

Если бы взяли пару комментариев у людей с трибун, у рядовых граждан перед телевизором и простых людей, которые смотрели и смотрят наш российский футбол и болеют за сборную, я уверен, что могли бы услышать еще более "вежливые" высказывания в адрес игры нашей сборной, нежели сказал я. Но жанр таков, что брали комментарии только у профессионалов. Конечно, Валерий Газзаев не скажет ничего плохого, если он фактически воспитал Юрия Жиркова. Хороший, достойный профессионал. Я не спорю, что Жирков профессионал, но именно поэтому он не имел права совершать ту ошибку, которую он совершил. Поэтому я готов к встрече с Виталием Мутко и думаю, что после нее снимется накал", - приводят слова Лебедева российские СМИ.

Не пропустите: Мутко обсудит с Лебедевым слова о Жиркове. | http://soccernews.ru

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