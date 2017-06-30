Лебедев: "Мои слова в адрес Жиркова были неуважительными"

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Лебедев: "Мои слова в адрес Жиркова были неуважительными"

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев извинился за свои слова о защитнике "Зенита" и сборной России Юрие Жиркове, которому он ранее предлагал "дать в морду".

"Как известно, последнюю неделю многие СМИ и болельщики следят за развитием ситуации, которая вызвана моим комментарием после матча Россия – Мексика. Вчера поздно вечером у меня состоялась встреча с президентом РФС Виталием Мутко, по итогам которой, желая поставить точку в этой ситуации, мне хотелось бы сказать следующее.

Футбол – это эмоции, и именно за эмоции мы любим эту игру. Комментарии, которые я дал после матча с Мексикой, получили довольно широкий резонанс, и в первую очередь из-за реплики в адрес Юрия Жиркова. Сейчас, когда эмоции улеглись, я согласен с тем, что, наверное, мои слова прозвучали неуважительно в адрес Жиркова. Юрий - профессионал, игрок с богатейшим опытом, более 10 лет выступлений в национальной команде, более 70 матчей. Не раз завоёвывал различные трофеи на клубном уровне. В матче Россия – Мексика Жирков был лидером команды, потому, поверьте, было особенно досадно его удаление. Тот комментарий я дал буквально сразу после финального свистка, находясь на эмоциональном пике. Уверен, что и большинство болельщиков в ту секунду находилось в похожем эмоциональном состоянии, но не все смогли бы выразить эти чувства, поскольку некоторых сдерживает статус, особое положение либо иные обстоятельства. Я, к сожалению, эмоционально прорвался, что называется, потому что действительно остро переживаю неудачи сборной России. Не могу иначе. К сожалению, мною в сердцах было сказано то, что не стоило выносить на публику. Но я очень прошу с пониманием отнестись к моим эмоциям, ведь в этот раз досада была особенно горькой потому, что, в отличие от предыдущих турниров, сборная России, особенно в матче с Мексикой, показала весьма качественный футбол и полную самоотдачу. Ребята вполне могли выйти в полуфинал, где мы их ждали, но, к сожалению, не смогли", - приводят слова Лебедева российские СМИ.

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комментарии
Алексей

Игорь Лебедев погорячился! Ему достаточно позвонить Жиркову и признать свою ошибку - погорячился! ВСЁ!!! И этого вполне достаточно! А Жиркову надо ПРИЗНАТЬ, прилюдно, свою ошибку и ИЗВИНИТЬСЯ перед нашей командой и его тренером Станиславом Черчесовым! Но Жирков до сих пор НЕ ИЗВИНИЛСЯ и не раскаялся!!! Почему??? Как грубить, хамить и подводить сборную, Жирков мастер, а как извиниться за БЕЗОБРАЗНУЮ игру, смелости НЕ ХВАТАЕТ!!! Жирков очень плохо сыграл в этом матче и благодаря, в том числе, его грубости наша сборная ПРОИГРАЛА! Жирков! Так грубить и ЧУДИТЬ нельзя! Жирков не имел права так безобразно играть! А где профессионализм Жиркова и его ответственность за порученное дело??? Куда они резко ИСПАРИЛИСЬ и исчезли, как тени в КАЗАНСКИЙ полдень? Жирков сыграл просто по разгильдяйски! Зачем выставлять локоток и отмахиваться! Удар был не сильным, а слабым, но и этого КАСАНИЯ хватило, чтобы судья удалил Жиркова! Кто Жиркова, так БЕЗОБРАЗНО и по-хамски, заставлял вести на поле и подводить сборную??? Жирков! Кто так играет??? Черчесов! Кто так тренирует??? Жиркову мозги надо ВПРАВИТЬ и ХОРОШЕНЬКО, чтобы так БЕЗОБРАЗНО больше не играл, не подводил сборную и Черчесова! Сборники сыграли ПЛОХО, а отдувается за всех Черчесов!

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