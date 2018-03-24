Лебедев поддержал игроков сборной России, развлекавшихся в ночном клубе после поражения от Бразилии

Теги россияроман нойштедтерконстантин раушбразилия

Лебедев поддержал игроков сборной России, развлекавшихся в ночном клубе после поражения от Бразилии

Член исполкома РФС Игорь Лебедев поддержал игроков сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша, которые развлекались в ночном клубе после разгромного поражения от Бразилии в товарищеском матче.

"Такие поступки не вызывают у меня положительных эмоций. Но не в смысле отношения к ним. А в плане заинтересованности к таким поступкам со стороны СМИ и общественности. Мы что хотим, чтобы они пришли после матча и, обливаясь слезами, повесились? Или что они должны были сделать - выпрыгнуть в окно, отрезать себе ногу? Игроки на работе были, футболисты - нормальные живые люди. Они могут ходить в клубы, в рестораны, заниматься чем угодно в свободное время, которое для этого и существует. Поэтому нет ничего страшного в том, что они сходили в заведение после встречи с бразильцами.

Да, сборная уступила. Ну и что теперь? Все игроки должны две недели плакать? У нас общество по этому поводу всегда настроено негативно. Вот если бы ребята победили со счётом 5:0, то никто бы и не заметил, кто там куда пошёл. А раз проиграли - давай следить с микроскопом. Опа, он вышел за территорию базы - что же он будет делать? Ах, негодяй, он в ресторан отправился! Это же чушь собачья! Давайте оставим футболистов в покое. Считаю, что нужно прекратить дурацкую слежку за футболистами. Это наше больное советское прошлое - когда мы залезали в чужую постель и вызывали на партсобрания с вопросом: "С кем ты спал - почему не с женой?" - сказал Лебедев.

Напомним, что РФС оштрафовал Нойштедтера и Рауша за нарушение внутреннего распорядка сборной. | http://soccernews.ru

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