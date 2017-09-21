Лебедев раскритиковал отношение клубов РФПЛ к Кубку России

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев подверг критике отношение клубов РФПЛ к Кубку страны.

"Последние несколько лет меня не покидает мысль, что интерес к Кубку России очень сильно упал. Команды, которые в чемпионате претендуют на самые высокие места, стараются выбыть как можно раньше. Победа даёт возможность участия в Лиге Европы, но нашим топ-клубам это не надо, они борются за Лигу Чемпионов. Вот и получается, что ведущие команды страны привозят вторые составы и относятся к матчам Кубка России как к очередной тренировке" - сказал Лебедев.

Стоит отметить, что в среду из Кубка России вылетели сразу шесть клубов РФПЛ.

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