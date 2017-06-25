Лебедев: "Жиркову, по-мужски, в раздевалке надо в морду дать"
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал футболистов сборной России - вратаря Игоря Акинфеева и защитника Юрия Жиркова за их игру в матче Кубка Конфедераций против Мексики (1:2).
"Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой - это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву ещё после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше.
Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки - не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной. Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину", - приводят слова Лебедева российские СМИ.
Напомним, что сборная России заняла третье место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф турнира.
Не пропустите: Удручающая статистика: в играх против Португалии и Мексики Смолов выиграл всего 3 единоборства из 28. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хавбек Германии Демирбай: "Должен признаться, что мы не нашли подхода к Камеруну в первой половине встречи"
-
Платтенхардт: "Во втором тайме Германия показала классный футбол"
-
Лёв: "Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие"
-
Кришито: "Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового "Зенита"
-
Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили
-
"Эвертон" интересуется Ньянгом
-
Манчини заинтересован в подписании Ачерби
-
"Наполи" попробует подписать Перина
-
Доннарумма обсудит с "Миланом" продление соглашения
-
Артуро Видаль: "Роналду - футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него"
-
Вернер: "Нам все равно, против кого играть"
-
Пицци: "Наша задача - победить Португалию"
-
Наставник Камеруна прокомментировал эпизод с удалением Мабуки
-
Лёв: "Мы реализовали свой план на игру"
-
Гомис перейдет в "Галатасарай"
-
Троизи: "Мы гордимся и своей игрой, и тренерским штабом"
-
Пицци: "Австралия играла очень агрессивно, в отдельных моментах они переигрывали нас"
-
Балотелли продлил контракт с "Ниццей"
-
Участники полуфиналов Кубка Конфедераций ни разу не проиграли по ходу турнира
-
"Марсель" нацелился на Виду
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Чили
|2
|4
|2
|Германия
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Камерун
|2
|1