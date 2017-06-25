Лебедев: "Жиркову, по-мужски, в раздевалке надо в морду дать"

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал футболистов сборной России - вратаря Игоря Акинфеева и защитника Юрия Жиркова за их игру в матче Кубка Конфедераций против Мексики (1:2).

"Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой - это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву ещё после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше.

Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки - не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной. Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину", - приводят слова Лебедева российские СМИ.

Напомним, что сборная России заняла третье место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф турнира.

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