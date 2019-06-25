Лебединая песня Азара: вспоминаем ключевые моменты карьеры бельгийского вингера в составе "Челси"

"Я ухожу в стан чемпионов Европы", – написала молодая звезда "Лилля" Эден Азар в июне 2012 года. Этим сообщением он подтвердил свой трансфер в лондонский "Челси", который несколькими месяцами ранее в драматическом стиле выиграл Лигу Чемпионов. Британские эксперты успели забросать "синих" шквалом критики за подписание игрока низкого роста с физическими данными, которые не подходят (по их мнению) для АПЛ. "Манчестер Юнайтед" отказался от приглашения Эдена именно поэтому. Сегодня "красные дьяволы", наверное, жалеют о своем выборе. Редакция Soccernews вспоминает основные карьерные моменты Эдена Азара в стане "аристократов".

Через чужой конфликт (тернии) к звездам

Эден Азар стал частью грандиозной перестройки "Челси" после эпохи Моуринью. "Синие" заплатили "Лиллю" 40 млн фунтов с перспективой сделать Азара главной звездой команды. Бельгиец быстро адаптировался к английским реалиям и стал незаменимым игроком основы. 13 голов и 24 ассиста в сезоне 2012/13 говорят сами за себя. Но даже это не сделало его главной звездой. Та кампания стала звездным часом, в первую очередь, для Хуана Маты. Испанец, вместе с легендарным Фрэнком Лэмпардом, стал ключевой фигурой в построении атакующей игры лондонцев. Без лишних слов: 54 результативные действия за сезон – впереди только Месси и Роналду. Азар в свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж" добыл бронзу АПЛ и выиграл Лигу Европы. Он был одним из, но не ключевым игроком. Однако, было бы счастья, да чужое несчастье помогло. Пребывание Маты в статусе лучшего игрока "Челси" продолжалось недолго. Летом 2013 года в команду вернулся Жозе Моуринью, который мгновенно посадил испанца на скамью запасных. Игрок и тренер не смогли найти общий язык, и посреди сезона испанец оформил переход в "Манчестер Юнайтед".

Между тем, "особенный" доверил роль первой скрипки именно бельгийском вингеру, которого ласково называл "Эдди". Теперь вся игра строилась именно через Азара. Собственно говоря, португалец во время пресс-конференций неоднократно подчеркивал важность бельгийца в своих тактических построениях. Эден активно брал инициативу на себя, смещался с фланга в центр и настойчиво шел в обыгрыш. С тех пор вингер стал главной звездой команды. В 2014 году "Челси" подписал на помощь бельгийцу Сеска Фабрегаса, Диего Косту и Виллиана. Атакующий квартет с Азаром во главе стал ночным кошмаром для обороны соперников, а "Челси" уверенно добрался до очередного чемпионства в Англии. Именно тогда всерьез заговорили о перспективах Эдена выиграть "Золотой мяч". И кто же знал, какие ужасы будут твориться с командой и игроком дальше.

Моуринью больше не тот! Или как Азар сыграл отыграл худший год в карьере

Сезон 2015/16 хотят забыть все игроки, руководители и болельщики "Челси". "Синие" зафиксировали худший результат в эпоху Романа Абрамовича и худший в XXI веке. Конфликт Моуринью с Карнейро и его постоянные повторения на пресс-конференциях, для "Челси" нет тренера лучше, чем он, до добра не привели. Португальца уволили в декабре 2015 года после поражения от будущего чемпиона – "Лестера", а "Челси" находился неподалеку от зоны вылета. На счету Азара – 0 голов. В сети активно тролили результативность бельгийца. Кроме этого, Моуринью после своей отставки рассказал, что в команде были игроки, которые хотели его "слить". Португалец не назвал имен, но позже имя Эдена фигурировало среди "отряда мятежников", во всяком случае по версии британской прессы. Игрок и без этого имел гигантское психологическое давление, а этот фактор только подлил масла в огонь. Хотя в начале Эден хвалил португальского специалиста и заявлял о радости работать вместе с ним.

Азар, как и весь Челси, находился в поисках самого себя и сам не понимал, что происходит с ним и командой. Исполняющий обязанности главного тренера Гус Хиддинк не смог существенно улучшить результаты. Бельгиец забил 6 голов и отдал 8 ассистов во всех турнирах, а "Челси" занял позорное 10 место. Время новых изменений, подумали все! После такого ужаса чуть ли не каждый спрашивал себя, вернется ли Азар на топ-уровень и сможет ли претендовать на "Золотой мяч", или же повторит судьбу Фернандо Торреса. Одним из переломных моментов стал поединок 1/8 финала Евро-2016 против Венгрии, когда Эден в роли капитана сборной Бельгии сначала отдал голевой пас на Миши Батшуайи, а потом забил свой фирменный мяч после смещения с фланга. В тот момент нн наконец-то напомнил себя настоящего.

Человек, который изменил все

Антонио Конте после назначения на пост главного тренера "Челси" провел ряд тактических экспериментов, пока не был разгромлен "Арсеналом". Эта игра стала переломной в дальнейших чемпионских бегах. Итальянец выбрал формацию 3-4-3, Н’Голо Канте продолжил выполнять функцию непробиваемой стены, а в атаке команду за собой повел именно Эден Азар. Главными идеями Конте были жесткая дисциплина между линиями и быстрый переход из обороны в атаку. Наиболее показательными стали матче против "Манчестер Сити". Лондонцы дали понять Гвардиоле, что в АПЛ совсем другой футбол, чем в Ла Лиге или Бундеслиге, перекрыв атакующих игроков "горожан" и постоянно ловя их на контратаках. Бельгиец снова начал демонстрировать фантастическую игру и доказал, что у него есть характер и силы вернуться. 17 голов в АПЛ сделали его одним из лучших бомбардиров чемпионата. Защитники соперника снова очень боялись его фирменных смещений в центр. "Челси" снова чемпион Англии! Конте со всеми обнимается и празднует, и кто знал, что очень скоро тренер напишет зловещее СМС Диего Косте, которое настроит других игроков против итальянца. А в СМИ впервые заговорили о возможном переходе Эдена Азара в "Реал".

Человек, который изменил все, но Азар его все равно убрал

Футболисты "Челси" вместе с Азаром не поняли поступка своего наставника по отношению к Диего Косте, из-за чего начались сомнения в целесообразности работать с итальянцем. Между тренером и игроками не было той коммуникации, как во время чемпионского сезона, футболисты жаловались на диктаторские методы работы специалиста, а слухи об увольнении начались уже в середине кампании. Что-то явно пошло не так. Конте уже не играл в 3-4-3, понимая, что соперники изучили манеру игры "Челси". Итальянец поссорился с руководством из-за невыполнения трансферных пожеланий, а футболисты этим воспользовались и помогли Антонио приблизить свое увольнение. "Синие" заняли 5 место и пролетели мимо Лиги Чемпионов, но добыли Кубок Англии. Это, конечно, не спасло Конте! Летом 2017 тренера уволили, на его место прогнозируемо пришел Маурицио Сарри. Немного позже Эден Азар и Виллиан признались, что покинули бы клуб, если бы Конте остался на посту "главного". Никто ничего не скрывал! Возможно, это был самый грязный поступок Азара за время выступлений на "Стэмфорд Бридж".

"Бронза" АПЛ и триумф в Лиге Европы – прощание с элементом ностальгии

После Чемпионата Мира 2018 "Челси" повесил высоченный ценник на Азара и отпугнул "Реал" (во всяком случае, это официальная версия). Как выяснилось позже, ненадолго! Осенью бельгиец признался в мечте надеть белую футболку королевского клуба, и всем все стало ясно. Но, к чести Эдена, он честно отработал остаток сезона и не бил баклуши на поле, как Санчес в последних матчах за "Арсенал". Азар серьезно помогал "синим" в супертяжелой борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов, а в Лиге Европы во многих матчах получал отдых, начав выходить регулярно только на финальных стадиях турнира. Бельгиец, несмотря на конфликты с Маурицио Сарри, максимально выкладывался на поле и по-настоящему делал разницу для "Челси" даже в сложной системе игры нового тренера. 38 результативных действий – лучший показатель за все период в Лондоне. На прощание Азар помог команде вырвать бронзу АПЛ и забил победные голы в ворота "Арсенала" в финале Лиги Европы. Таким образом, бельгиец в свой последний год на "Стэмфорд Бридж" повторил достижения в дебютном сезоне. Даже показатель системы гол+пас был приблизительно на уровне сезона 2012/13.

Игорь Малиенко | soccernews.ru