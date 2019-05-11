Лебеф: "Суарес - жулик и жалобщик"

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Лебеф: "Суарес - жулик и жалобщик"

Экс-игрок сборной Франции Франк Лебеф рассказал о том, как относится к форварду "Барселоны" Луису Суаресу. Об этом пишет Marca.

"Я люблю "Барселону, но я радовался, когда они вылетели из Лиги чемпионов из-за того, что там играет Суарес. Он хороший футболист и отлично проводит карьеру, но он он жулик и жалобщик. Ненавижу таких футболистов, которые подают плохой пример молодым игрокам. Если бы он играл против меня, я бы точно получил красную карточку", - сказал Лебеф.

В нынешнем сезоне Суарес участвовал в 33 матчах в Ла Лиге, отметившись 21 голом и 6 ассистами.

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