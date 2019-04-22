Лебеф: "Я считаю, что время Моуринью подошло к концу"

Экс-игрок "Челси" Франк Лебеф заявил, что карьера бывшего тренера клуба Жозе Моуринью почти завершилась. Об этом информирует Goal.

"Я считаю, что время Моуринью подошло к концу.

Он мне очень нравился, когда возглавлял "Челси" после того, что он сделал с "Порту".

Однако, я думаю, что он что-то потерял. Все игроки всегда говорили, что любят его. Но в "Манчестер Юнайтед" он лишился чего-то до такой степени, что его стали ненавидеть.

Если он хочет возглавить большой клуб, ему нужно измениться", - сказал Лебеф.

Моуринью дважды становился чемпионом Португалии и Италии, трижды выигрывал АПЛ, чемпионат Испании и дважды Лигу чемпионов. Кроме того, является обладателем Кубка УЕФА и Лиги Европы.

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