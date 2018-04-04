Леброн Джеймс прокомментировал шедевральный гол Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналдуювентус

Леброн Джеймс прокомментировал шедевральный гол Роналду

Легендарный баскетболист Леброн Джеймс прокомментировал шедевральный гол Криштиану Роналду в матче против туринского "Ювентуса".

"Разве это не зрелище? Это даже не честно! Блестяще", - написал Джеймс в одной из соцсетей.

Напомним, "Реал" разнёс "Ювентус" со счётом 3:0 и практически гарантировал себе путёвку в полуфинал. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов