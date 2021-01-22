Лечащий врач Марадоны обвинен в подделке подписей легендарного аргентинца

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Лечащий врач Марадоны обвинен в подделке подписей легендарного аргентинцаДоктора Леопольдо Луке обвинили в подделке подписей Диего Армандо Марадоны на ряде важных документах. Именно этот специалист был лечащим врачом знаменитого аргентинца.

Как сообщает Corriere dello Sport, документы с фальшивой подписью Марадоны правоохранительные органы обнаружили при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт подделки подтвердила каллиграфическая экспертиза.

Прокуратура Сан-Исидро, которая ведет расследование по делу гибели Марадоны уже получила от графологов все документы, касающиеся подлога. В следствии чего, Леопольдо Луке попал в список подозреваемых в причастности к смерти легенды аргентинского и мирового футбола.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.

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