Лечащий врач Марадоны обвинен в подделке подписей легендарного аргентинца

Доктора Леопольдо Луке обвинили в подделке подписей Диего Армандо Марадоны на ряде важных документах. Именно этот специалист был лечащим врачом знаменитого аргентинца.

Как сообщает Corriere dello Sport, документы с фальшивой подписью Марадоны правоохранительные органы обнаружили при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт подделки подтвердила каллиграфическая экспертиза.

Прокуратура Сан-Исидро, которая ведет расследование по делу гибели Марадоны уже получила от графологов все документы, касающиеся подлога. В следствии чего, Леопольдо Луке попал в список подозреваемых в причастности к смерти легенды аргентинского и мирового футбола.